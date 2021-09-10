بيونتك تطلب الموافقة على استخدام لقاح كورونا للأطفال من سن 5 إلى 11 عاما

أكدت أوزليم توريشي كبير المديرين التنفيذيين في شركة "بيونتيك" المصنعة للقاح المضاد لفيروس "كورونا"، أن الشركة ستطلب الموافقة على استخدام اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عامًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



وقالت توريشي - في تصريح لمجلة "دير شبيجل" الألمانية اليوم الجمعة - "بالفعل خلال الأسابيع القليلة المقبلة سنقوم بتقديم نتائج تجربتنا على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا إلى المنظمين في جميع أنحاء العالم وسنطلب الموافقة على اللقاح في هذه الفئة العمرية، وهنا أيضًا في أوروبا".



وأضافت أن نسخة الأطفال ذات الجرعات المنخفضة من لقاح "كوميرناتي" كانت في مراحل التعديل النهائية ويتم إعداد بيانات التجربة الأولية حاليا.



وتشير بعض التقارير الأخرى إلى أن الشركة تخطط أيضا للحصول على موافقة تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وسنتين في وقت لاحق من هذا العام.