أعلن مدير الإدارة القنصلية بوزارة الخارجية الروسية إيفان فولينكين ، أن مخاطر التدفق غير المنضبط للاجئين من أفغانستان تثير قلق بلاده ودول آسيا الوسطى، مشيرا إلى أن كلا من منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي تعملان للتعاون بهذا الشأن.

وقال فولينكين في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك": " لا توجد حاليا آلية رسمية لتبادل المعلومات مع الشركاء في آسيا الوسطى بشأن اللاجئين من أفغانستان".

وأضاف الدبلوماسي الروسي:" أن الاتصالات بهذا الشأن قائمة في نفس الوقت بين وزارات الخارجية والبعثات الخارجية لهذه الدول للتعامل مع موضوع مخاطر التدفق غير المنضبط من أفغانستان"، موضحا أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنظمة شنغهاي للتعاون ودول آسيا الوسطى المتاخمة لأفغانستان تتعاون في هذا الأمر.