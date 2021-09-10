رفع درجة الاستعداد في قنا لمواجهة أي سيول محتملة خلال الأيام المقبلة

أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية داخل المحافظة تحسبا لسقوط أمطار غزيرة قد تصل الى حد السيول، وفقا لتنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الفترة المقبلة .



وأشار محافظ قنا، إلى التأكد من جاهزية كافة مخرات السيول بالمحافظة كما تم خفض منسوب المياه في الترع الرئيسية الى الحد الأدنى كإجراء احترازى حتى يتم استيعاب مياه السيول المحتملة في تلك الترع والاستفادة منها في رى الأراضى.



وأوضح محافظ قنا، أنه تم مراجعة معدات التدخل السريع الموجودة بالوحدات المحلية والمؤسسات الحكومية وكذلك معدات الإغاثة والتأكد من جاهزيتها للتعامل الفورى مع اى حدث طارئ بهدف الحد من الخسائر المحتملة عند سقوط السيول.



وأضاف الداودى، أنه تم تفعيل غرف عمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية تعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا لتلقي أي بلاغات تفيد بحدوث سيول وتم ربطها بشبكة اتصال بغرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة والتي تتصل بدورها بشكل مباشر مع غرف عمليات وزارة التنمية المحلية و رئاسة مجلس الوزراء.



يذكر أن المحافظة نظمت فى الرابع من أكتوبر الماضى اصطفاف للمعدات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث بمشاركة ٦٠ معدة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع اى موقف طارئ. .