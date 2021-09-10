إيطاليا تشهد تحسنا في معدل الإصابة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإيطالية اليوم الجمعة، إن الحالة العامة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد مستمرة في التحسن.

وذكرت الوزارة في تقريرها الأسبوعي اليوم الجمعة، إن معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الجمعة، انخفض من 74 إلى 64 شخصا في جميع أنحاء .

ومع ذلك، ارتفعت نسبة مرضى كوفيد - 19 في العناية المركزة وأجنحة المستشفيات.

وبحسب الخبراء فإن الإصابة بسلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار، هي إلى حد بعيد الأكثر انتشارا في إيطاليا في الوقت الراهن.

وأبقت الحكومة جزيرة صقلية على مستوى أعلى من خطر الفيروس - المصنفة على أنها "صفراء". وهذا يعني أنه يجب ارتداء أقنعة الوجه(الكمامة) هناك حتى في الأماكن العامة، ويسمح لعدد معين فقط من الناس بالجلوس على طاولة في المطاعم.

واليوم الجمعة، أبلغت السلطات الصحية عن أكثر بقليل من 5600 إصابة جديدة و60 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وعلى الصعيد الوطني، يجب على الإيطاليين أيضا إثبات التطعيم أو الاختبار السلبي أو التعافي للحصول على الخدمات، وينطبق ذلك، على سبيل المثال، على خدمات القطارات والحافلات لمسافات طويلة، وفي المتاحف ولحضور المناسبات الثقافية، وعلى أي شخص يريد تناول الطعام بالداخل في المطاعم.