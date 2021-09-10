قيرغيزستان تسجل 100 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت قيرغيزستان، اليوم الجمعة 100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، معظمهم في العاصمة بيشكيك، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 176 ألفا و983 حالة إصابة.

وذكر المركز المعني برصد حالات (كوفيد-19) وفقا لوكالة أنباء (آكي بيرس) الرسمية في قيرغيزستان - أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 132 حالة شفاء في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة إلى 171 ألفا و180 حالة، فيما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة من جراء المرض في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 2566 حالة وفاة.

وأضاف المركز أن 698 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم أكثر 400 في حالة حرجة ، أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في قيرغيزستان، فقد أكد المركز صباح اليوم أن 725 ألفا و667 شخصا في البلاد تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات، منهم 511 ألفا و724 حصلوا على الجرعة الثانية.