أرتيتا: بارتي يمكنه أن يصبح قائد وسط الملعب

دعا الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، الغاني توماس بارتي لاعب الفريق، والعائد من الإصابة، إلى تقلد دور القائد في وسط ملعب الفريق اللندني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن بارتي لم يشارك بعد مع الفريق في الموسم الحالي، بسبب إصابة في الكاحل في مباراة ودية أمام تشيلسي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وكان النجم الدولي الغاني قد انضم إلى أرسنال في أكتوبر الماضي، وذلك بعدما قام أرسنال بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد في اليوم الأخير من سوق الانتقالات.

ونال بارتي ( 28 عاما) الإعجاب والإشادة حينما كان يشارك مع فريق المدرب ميكيل أرتيتا، لكن تعرضه لإصابتين تسبب في منعه من تقديم نفسه بشكل جيد في ملعب "الإمارات".

وتأتي عودة بارتي لأرسنال في الوقت المناسب، حيث يحتل الفريق المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي عقب خسارته لأول ثلاث مباريات في الموسم، ومع غياب السويسري جرانيت شاكا والمصري محمد النني وشكوك حول جاهزية البلجيكي ألبرت سامبي لوكونجا.

ويعني ذلك أن بارتي سيكون أساسيا في تشكيل الفريق الذي سيواجه نورويتش سيتي، غدا السبت، وهو الذي يعاني في مراكز المؤخرة أيضا، بينما يسعى أرتيتا لدفع فريقه إلى الأمام.

وبسؤاله حول دور بارتي قال أرتيتا: "لقد غاب عن الفريق العام الماضي، لأنه ابتعد لمدة ستة أشهر عن المشاركة وهذا كثير، لقد أتى متأخرا إلى الفريق في فترة الانتقالات".

وأضاف: "أنه واحد من اللاعبين الذين يجب أن يكون لهم دور قيادي، يمكنه أن يكون قائد خط الوسط وأحد اللاعبين الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية اللاعبين الشباب، لقد افتقدنا ذلك لوقت طويل".