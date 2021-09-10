الإقامة الجبرية لإحدى ناشطات فريق بوسي رايوت الروسي لمدة عام

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تلقت ماريا أليوشينا العضو المشهور في فرقة البانك الروسية بوسي رايوت حكما قضائيا بالإقامة الجبرية لمدة عام واحد.

ويعني قرار محكمة موسكو اليوم الجمعة ضمن ما يعني أنه لا يسمح لأليوشينا/ 33 عاما/ بمغادرة شقتها ليلا وعدم المشاركة في احتجاجات الشوارع.

كانت الناشطة تعرضت في السابق للإقامة الجبرية لعدة أشهر لأنها دعت إلى الاحتجاج على اعتقال المعارض الروسي أليكسي نافالني في وقت سابق من هذا العام.

وقالت السلطات إن المظاهرات انتهكت قواعد الحماية من عدوى كورونا.

ولنفس الأسباب حكم على المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا جارميش، وصديقتها المقربة ليوبو سوبول وشقيقها أوليج عدة أشهر بتقييد حريتهم.

وأعلن محامي أليوشينا أنه سيستأنف على هذا الحكم.

وتنتقد المعارضة إصدار المحكمة لهذه القرارات قبل فترة وجيزة من الانتخابات البرلمانية التي تنظم في 19 سبتمبر الجاري باعتبارها قرارات اتخذت بدوافع سياسية.

وتشير المعارضة أيضا إلى أن السلطات سمحت مرارا وتكرارا بالمناسبات الجماهيرية الحاشدة التي لا تراعي لوائح الحماية الصحية من العدوى.

وأصبحت أليوشينا معروفة دوليا في عام 2012 عندما حكم عليها هي وزميلتها في الفريق الغنائي ناجيشا تولوكونيكوفا لعامين في معسكر اعتقال.

احتجت أليوشينا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإقامة صلاة جماعات البنك في إحدى الكنائس.