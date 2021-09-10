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إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية: مراجعة لقاحات كورونا للأطفال ستتم بسرعة

كورونا الاطفال
كورونا الاطفال
واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 7:52 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 7:52 م
أعلنت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) للأطفال الأصغر سنا سيتم فحصها في أسرع وقت ممكن، بمجرد أن يسعى صانعو العقاقير للحصول على تصريح لها، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن الإدارة الامريكية تعهدت بسرعة المراجعة وسط تصاعد القلق بشأن مخاطر العدوى التي يواجهها الأطفال.

وفي الوقت الحالي، أصبح من هم في سن 12 عاما فما فوق مؤهلون للحصول على اللقاح. ولكن الطفرة الأخيرة في الإصابات التي سببتها سلالة دلتا من فيروس كورونا شديدة العدوى سريعة الانتشار وبداية العام الدراسي الجديد، قد زادت من الدعوات والمطالبات بتحصين الأطفال الأصغر سنا.

ونقلت بلومبرج عن جانيت وودكوك، القائمة بأعمال مفوض إدارة الأغذية والعقاقير، وبيتر ماركس، مدير مركز البحوث والتقييم البيولوجي التابع للإدارة القول في بيان اليوم الجمعة، إن الإدارة "مستعدة لإكمال مراجعتها في أسرع وقت ممكن، على الأرجح في غضون أسابيع بدلا من أشهر".

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