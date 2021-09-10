الإسماعيلي يترقب موقف المشاركة في البطولة العربية

ينتظر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي ردا رسميا من الاتحاد العربي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل حسم موقف النادي النهائي من المشاركة بالبطولة العربية في الموسم المقبل.

وكان النادي الإسماعيلي قد أرسل فاكسا رسميا إلى الاتحاد العربي يطلب من خلاله المشاركة بالبطولة العربية، وحتى الآن لم يتم الرد على الدراويش بشأن هذا الآمر من أجل توضيح الموقف بشكل نهائي.

على جانب آخر، أكدت اللجنة الفنية بالنادي استقرارها على تعيين مدير فني مصري بعد فشل المفاوضات مع الفرنسي سيباستيان ديسابر، حيث طلب الأخير مدة التعاقد سنتين وهو ما رفضته اللجنة الفنية التي طلبت موسمًا واحدًا قابلًا للتجديد.