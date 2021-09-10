رئيس بعثة اليونيفيل يرحب تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

رحب رئيس بعثة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" وقائدها العام، اللواء ستيفانو ديل كول، بتشكيل حكومة جديدة في لبنان اليوم، متمنيًا لأعضائها التوفيق في عملهم الشاق خلال الفترة المقبلة.

وأكد ديل كول، التزام اليونيفيل بالعمل مع السلطات اللبنانية لدعم الجيش اللبناني والحفاظ على على الاستقرار على طول الخط الأزرق الفاصل بين إسرائيل ولبنان.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وقعا اليوم مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة والتي تضم 24 وزيرًا بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك بعد فراغ حكومي امتد لـ13 شهرًا منذ استقالة حكومة الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي في أعقاب انفجار ميناء بيروت البحري، لتستمر الحكومة في أطول فترة تصريف أعمال في تاريخ لبنان.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي قد تبني في 30 أغسطس الماضي قرارًا بتمديد ولاية اليونيفيل لسنة أخرى كما هو منصوص عليها في القرار 1701 الصادر عام 2006 والخاص بوقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، وأكدته قرارات لاحقة.

كما طلب مجلس الأمن ولأول مرة من اليونيفيل اتخاذ "تدابير مؤقتة وخاصة" لدعم الجيش اللبناني بمواد غير الأسلحة، مثل الغذاء والوقود والأدوية والدعم اللوجستي لمدة 6 أشهر، مؤكدا أن ذلك سيتم في حدود الموارد المتاحة، وبما يتوافق مع سياسة العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.