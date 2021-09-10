 غدا.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة طور سيناء للصيانة - بوابة الشروق
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غدا.. قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة طور سيناء للصيانة

رضا الحصري:
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 5:00 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 5:00 م
أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، انقطاع الكهرباء غدًا السبت عن بعض المناطق بمدينة طور سيناء.

وقال مركز إدارة الأزمات والكوارث في بيان له، إنه سيجرى انقطاع الكهرباء عن حي النصر بالكامل وسوق بدر الحضاري، والمدارس والمحلات، لمدة 4 ساعات ونصف، بداية من الساعة 9.5 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، للصيانة الدورية المبرمجة، ومن المقرر أن تجري أعمال الصيانة على يد فرقة الأعطال بهندسة كهرباء طور سيناء.

وناشد المركز المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار الكهربي.

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