لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا توصي بتطعيم الحوامل ضد كورونا

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أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا (ستيكو) بتطعيم النساء الحوامل والمرضعات ضد كورونا بوجه عام.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة أن اللجنة أوصت "عقب مشاورات وتقييم موسع للأدلة المتوفرة" بإعطاء جرعتين من لقاح مطور بتقنية الرنا المرسال (mRNA) للنساء الحوامل في الثلث الثاني من مرحلة الحمل والنساء المرضعات.

وكانت التوصية السارية حتى الآن تقتصر على إعطاء اللقاح للنساء الحوامل اللاتي لديهن تاريخ مرضي، وبالتالي تزداد خطورة معاناتهن بمسارات شديدة من المرض حال إصابتهن بكورونا.

ومن المنتظر أن يتم إقرار مسودة التوصية الجديدة من قبل الولايات الألمانية وخبراء متخصصين.