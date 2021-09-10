فيتنام توافق على لقاح صيني إماراتي الصنع للاستخدام في حالات الطوارئ

وافقت فيتنام على استخدام لقاح فيروس كورونا الصيني الإماراتي الصنع، حياة فاكس، في حالات الطوارئ، حسبما ذكرت الحكومة اليوم الجمعة في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد تشهد أعدادا كبيرة من حالات الإصابة اليومية الجديدة.

ويعد "حياة-فاكس" الآن اللقاح السابع الذي يحصل على موافقة الحكومة الفيتنامية، بعد استرازينيكا وسبوتنيك في وفايزر-بيونتك وسينوفارم وموديرنا وجونسون آند جونسون هذا العام.

وتمت الموافقة على لقاح حياة -فاكس، الذي صنعه معهد بكين الصيني للمنتجات البيولوجية المحدودة وتم تعبئته في شركة الخليج للصناعات الدوائية في الإمارات، في نفس اليوم الذي وصل فيه وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى هانوي في زيارة تستغرق ثلاثة أيام .

وذكرت الحكومة الفيتنامية عقب اجتماع بين وانج يي ونائب رئيس الوزراء فام بينه مينه إن الصين ستقدم 3 ملايين جرعة أخرى من لقاحات كوفيد - 19 لفيتنام بنهاية هذا العام، ليصل إجمالى عدد جرعات اللقاح التي تبرعت بها الصين لفيتنام إلى 7ر5 مليون جرعة .

وسجلت فيتنام 14745 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس الفتاك خلال الجائحة. ولم يحصل على التطعيم الكامل سوى 6ر4 % من سكانها.



