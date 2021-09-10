البحرين: تدشين خط طيران مباشر إلى تل أبيب بدءا من 30 سبتمبر الجاري

أعلنت شركة طيران الخليج – الناقلة الوطنية لمملكة البحرين – تدشين خط مباشر إلى تل أبيب بدءاً من 30 سبتمبر بواقع رحلتين أسبوعيتين.



وقال القبطان وليد العلوي نائب الرئيس التنفيذي: "يسعدنا الإعلان عن تدشين طيران الخليج لخط البحرين – تل أبيب كجزء من البداية التاريخية للعلاقات البحرينية الإسرائيلية، بحسب وكالة أنباء البحرين(بنا).



وأضاف " بوصفنا الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، نفخر كثيراً بدعم القيادة الحكيمة للمملكة وفي دورها الذي تتخذه في حفظ الأمن والسلام في المنطقة، نتمنى أن تكون هذه بداية لتطوير فرص التعاون في مجالات عديدة."



ويأتي توقيع اتفاقية التفاهم والإعلان عن تدشين خط البحرين–تل أبيب في أعقاب الإعلان عن بدء العلاقات بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل وتوقيع الاتفاقيات السياسية والتجارية واتفاقيات الطيران المدني مؤخراً بين البلدين.