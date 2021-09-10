 ورشة حكي وأشغال فنية بثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط - بوابة الشروق
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ورشة حكي وأشغال فنية بثقافة أحمد بهاء الدين في أسيوط


نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 4:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 4:47 ص

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، عدد من الأنشطة الثقافية والفنية منها تنظيم معرض فنون تشكيلية لرسومات الأطفال عن إنتصارات أكتوبر، ورشة حكي بعنوان "الاستعداد لدخول المدرسة"، ورش للأشغال الفنية لعمل أشكال جمالية بإستخدام خيوط الصوف الملونة وبنطلون جينز، عرض فيديو للأطفال عن "إبداعات ونجاح الأبطال من ذوي الإحتياجات"، ورشة لإكتشاف مواهب الغناء والعزف والفن الشعبي والتراث، إلى جانب محاضرة عن "المنادي المعرب والمنادي المبني" وكيفية التفرقة بينهما، وختاما أقيمت مسابقة ثقافية للأطفال لتوسيع مداركهم وتشجيعهم علي القراءة والإطلاع المستمر.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم بتنمية المهارات الإبداعية للأطفال والنشئ، ودمج ذوي القدرات فى الأنشطة المقدمة.

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