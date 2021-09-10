أعلنت وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، توقيعها صفقة بقيمة 985.7 مليار وون (853 مليون دولار أمريكي) لبناء غواصة جديدة من فئة 3600 طن قادرة على إطلاق صواريخ باليستية.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية، فقد وقعت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي على العقد للوحدة الثانية من ثلاث غواصات من فئة Changbogo-III Batch-II، تخطط كوريا الجنوبية لبنائها بحلول عام 2029.

وذكرت الوكالة أن الغواصة التي ستحمل 50 من أفراد الطاقم على متنها، يبلغ طولها 89 مترا وعرضها 9.6 متر، وستكون مجهزة بقدرات قتالية محسنة لاكتشاف الأعداء واستهدافهم بشكل أفضل، وستكون مدعومة جزئيا ببطارية ليثيوم، كما سيتم وضع التصميم بحيث يكون 80% من أجزائها مصنوعة محليا.

ومن المتوقع أيضا أن تحتوي الغواصة الجديدة على 10 أنابيب إطلاق عمودية لإطلاق الصواريخ الباليستية، مقارنة بستة أنابيب مجهزة في الغواصة فئة 3000 طن.