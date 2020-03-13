باكستان: تسجل 3689 إصابة جديدة بكورونا و83 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت السلطات الصحية في باكستان 3689 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و197 ألفا و887 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 83 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و580 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و79 ألفا و867 متعافيا، بعد أن تماثلت 3755 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 91 ألفا و440 حالة.