كلوب: إقامة كأس العالم كل سنتين غرضه المال فقط

انتقد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، فكرة إقامة كأس العالم كل عامين، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو المال فقط.

وقال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريق أمام ليدز يونايتد الأحد المقبل: «لا توجد رياضة في العالم تقام بطولتها كل عامين، نحن نعلم جميعا سبب الدعوة لذلك الأمر، بغض النظر عما يقوله الناس عن توفير الفرص للبلدان المختلفة، ولكن في النهاية الأمر كله يتعلق بالمال، هكذا هو الأمر»

وأضاف: «هذا جيد، ولكن في مرحلة ما يجب أن يفهم القائمون على البطولات أن أحد أهم المكونات الأساسية هم اللاعبون، بدونهم لا توجد بطولات، لا أحد أكثر أهمية من اللاعبين، تخيل لو هناك كأس عالم كل عامين، بالتالي ستكون هناك بطولة أوروبية كل عامين، وهذا يعني أنه بالنسبة للاعبين سيلعبون بطولة كبيرة كل عام، وهذا يعني أن لديهم استراحة لمدة ثلاثة أسابيع فقط».

وتابع: «كل الأشياء التي ظهرت في السنوات القليلة الماضية من حيث الأفكار كانت جديدة ولكن هذا ليس صحيحا على المدى الطويل».

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق فيرجيل فان دايك، أثناء مشاركته مع منتخب بلده هولندا في تصفيات كأس العالم، حيث قال: «لقد رأيت ذلك وكنت قلقا وكنت على اتصال بمساعدي، وسألته عما إذا كان فان دايك على ما يرام أم لا، وأجاب أنه غير متأكد».

وأتم: «لم تكن لحظة جيدة. ولكن بعد المباراة، أرسل فيرجيل مقطعا وأخبرني أنه على ما يرام وكل شئ بخير».