 الأمن ينفي امتناع الجزارين عن الذبح بمجزر جرجا بعد إعدام رأس ماشية مصابة بمرض نادر - بوابة الشروق
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الأمن ينفي امتناع الجزارين عن الذبح بمجزر جرجا بعد إعدام رأس ماشية مصابة بمرض نادر

محمد عبد المجيد:
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:23 م
كشفت الأجهزة الأمنية بمركز ومدينة جرجا في سوهاج، حقيقة تضرر بعض الجزارين من مسئولي مديرية الطب البيطري ومجزر جرجا.

وكان مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا بعدم توجه الجزارين إلى مجزر مدينة جرجا لذبح رؤس الماشية الخاصة بهم أمس الخميس موعد السوق الأسبوعي.

وكشفت تحريات اللواء محمد زين مدير المباحث والعميد أحمد شوقي زيدان رئيس فرع البحث، عن أن بعض الجزارين تضرروا من مسئولي المجزر بعد إعدام رأس ماشية تخص "أبوعمرة. أ"، 45 عاما، جزار لإصابتها بمرض حويصلات "الديدان السنوبارية" وهو مرض نادر ينتقل ما بين الانسان والحيوان والادعاء بتعنت مسئولى مجزر جرجا.

وأوضحت التحريات أنه بالمتابعة تبين انتظام الجزارين وفتح محال الجزارة وبيع اللحوم السابق ذبحها، وبالإضافة إلى وجود منفذ لبيع اللحوم الإثيوبية التابع للوحدة المحلية لمركز جرجا كما تبين أن المجزر يتردد عليه 15 جزارا يوميا.

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