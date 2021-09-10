القومي للسكان يختتم ندواته الأسبوعية الخاصة برفع الوعي المجتمعي بدمياط

واصل المجلس القومي للسكان بدمياط، برئاسة ياسمين جوهر، ندوتيه الثامنة والتاسعة "لمبادرة شباب مصر" ضمن خطة رفع الوعي المجتمعي بالمحافظات، برعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتعاون مع جامعة دمياط، ومديرية التضامن الإجتماعي، وذلك في جمعية تنمية المجتمع في مركز الزرقا، وبحضور 60 شابة وشاب، في سن 18 حتى 40 عام، منقسمة على مجموعتين، وبحضور محمد حبيب مسئول الخدمة العامة في الإدارة الإجتماعية بمركز الزرقا.

وأوضحت ياسمين جوهر، مدير المجلس القومي للسكان في محافظة دمياط، المشكلة السكانية وآثارها السلبية على التنمية، مستشهدة بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر تواجه خطرين كبيرين، هما الإرهاب والمشكلة السكانية، وذلك يمنع مصر من التقدم، كما تضمنت الندوة، فقرة عن الصحة الإنجابية والزواج أقل من السن " 18سنة" وتم التطرق لتنظيم الأسرة.

كما تناولت توعية من خطر الإصابة من فيرس كورونا وأعراضه، و طرق العدوى، وطرق الوقاية وأنواع اللقاح المتوفرة، و تفاعل الحضور بشكل جيد مع ماطرحه المحاضرين.