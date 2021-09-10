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«تنمية مطروح»: تمويل 4 مشروعات منذ عام 2017

محافظة مطروح
محافظة مطروح
أحمد سباق
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 6:01 ص

قال حسام صالح رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمطروح، إن إجمالي المشروعات التى تمويلها منذ عام 2017 وحتى الأن 4 آلاف مشروع صناعى، تجارى، خدمى، وبتمويل بنكي بقدر ب40 مليون جنيه.

وأكد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمطروح، أن فرص العمل التى تم توفيرها من خلال المشروعات الممولة خلال خمسة سنوات، بلغ إجماليها 258 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن 25% من فرص العمل التى تم توفيرها كانت من نصيب السيدات والفتيات، مشيرا إلى بدء أعمال الرفع المساحي والتخطيط الهندسى المنطقة الحرفية شرق مدينة مرسى مطروح، بمعرفة مديرية الإسكان بالمحافظة.

 

 

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