 رئيس الوزراء يلمح لإمكانية استئناف العلاقات مع تركيا هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة - بوابة الشروق
الجمعة 10 سبتمبر 2021 12:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء يلمح لإمكانية استئناف العلاقات مع تركيا هذا العام إذا تم حل القضايا العالقة

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
(د ب ا)
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:07 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 12:07 ص

ألمح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم الخميس إلى إمكانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا هذا العام، إذا تم التغلب على القضايا العالقة، فيما تعد نبرة متفائلة بحذر على خلفية الجهود الأخيرة من قبل الدولتين المتنافستين الإقليميين لرأب الصدع بينهما.

جاء ذلك في تصريحات ادلى بها مدبولي في مقابلة اجرتها معه وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مدبولي إن القضية الرئيسية لمصر تظل تورط تركيا في ليبيا.

وأضاف مدبولي إنه لا ينبغي لأي دولة أخرى أن تتدخل بوجود فعلي في ليبيا، أو تحاول التأثير على صنع القرار في دولة عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)

وأضاف "نود أن نترك الليبيين ليقرروا"مستقبلهم.

وتعليقًا على الحوار المصري التركي ، قال مدبولي إن "هناك الكثير من التحركات التي حدثت في الأشهر القليلة الماضية "، ولكن لا تزال هناك أيضًا بعض القضايا العالقة.

وحول لقاحات مضادة لكورونا، قال مدبولي" مصر تجري مفاوضات جادة للغاية" مع شركات أوروبية وغربية لإنتاج كميات "ضخمة" من لقاح فيروس كورونا لتصديرها إلى دول المنطقة وأفريقيا.

وتابع " تأمل مصر في التوصل لاتفاق مع إحدى الشركات قبل نهاية العام".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك