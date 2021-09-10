هاميلتون الأسرع في التجربة الحرة لسباق فورمولا-1 الإيطالي

سجل لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس أسرع زمن في التجربة الحرة الأولى لسباق فورمولا-1 الإيطالي، المقرر إقامته بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل هاميلتون أسرع زمن للفة حيث سجل دقيقة و926ر20 ثانية في المضمار البالغ طوله 793ر5كيلومترا، حيث تغلب السائق البريطاني على الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، بفارق 452ر0 ثانية.

وجاء فالتيري بوتاس، سائق مرسيدس الثاني، في المركز الثالث بفارق 525ر0 ثانية، بعد أيام قليلة من التأكيد بانه سيرحل عن فريق مرسيدس عقب نهاية الموسم للانتقال لفريق ألفا روميو، فيما سيحصل جورج راسل على مكانه في فريق مرسيدس قادما من ويليامز.

واستعاد فيرستابن صدارة ترتيب فئة السائقين من هاميلتون بفارق ثلاث نقاط بفوز مستحق في سباق هولندا يوم الأحد الماضي.

ولكن يبدو أن مضمار مونزا سيصب في مصلحة فريق مرسيدس. بالإضافة إلى أن هاميلتون فاز هناك خمس مرات، بينما لم يتمكن فيرستابن من قبل في الوقوف على منصة التتويج.