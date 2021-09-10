الإمارات تسمح بعودة أصحاب الإقامات السارية من الدول المحظورة

أعلنت الإمارات، اليوم الجمعة، السماح بعودة المقيمين من أصحاب الإقامات السارية من الدول التي تم منع القدوم منها مسبقا، والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارا من الـ12 من سبتمبر الجاري.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - أن القرار يشمل القادمين من كل من الهند وباكستان وبنجلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وأفغانستان.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتطلب من جميع القادمين تقديم طلب على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وإكمال طلب إثبات التطعيم للحصول على الموافقات اللازمة مع ضرورة إبراز هذه الموافقة بالإضافة إلى شهادات التطعيم المصدقة عند المغادرة، وكذلك تقديم نتيجة فحص مخبري (PCR) سلبية خلال 48 ساعة من موعد المغادرة.

أما بالنسبة للأشخاص الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح كورونا المعتمدة من منظمة الصحة العالمية بالجرعات الكاملة والذين انتهت إقاماتهم أثناء تواجدهم خارج الدولة في إحدى الدول المشمولة بالإغلاق ومنذ صدور قرار المنع لكل دولة فيمكنهم القدوم للدولة بمقتضى إذن دخول جديد على أن تتم تسوية أوضاعهم بعد دخولهم للدولة.