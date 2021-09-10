والد الطفل ضحية الخطف في الغربية: أطالب بالقصاص من قاتل ابني

شيع أهالي قرية العتوة بمركز قطور الغربية، جنازة الطفل إسماعيل السيد الذي توفي متأثرا بإصابته نتيجة خطفه وتقييده لسرقة التوكتوك الذي يعمل عليه.

ويروي والد الضحية، الواقعة، عبر صفحته "فيسبوك": «ابني خرج للعمل على توكتوك لمساعدتي في الإنفاق على الأسرة، فهو أخ لـ5 أشقاء آخرين، خاصة بعد أن تركت وظيفتي في وزارة الداخلية بسبب بُعد المسافة، ففوجئنا منذ أكثر من 3 أشهر بغيابه، وعدم عودته للمنزل بعد أن خرج في التاسعة صباحا؛ ليعثر عليه أهل القرية في أحد الحقول مقيد القدمين واليدين، وقد سرق التوكتوك منه».

واستكمل الوالد المكلوم «نقله الأهالي إلى مستشفى بقطور، وتم بتر كف يده اليمنى، ونصف كف يده اليسرى، وقدمه اليمنى تحت الركبة، وظلت قوات الشرطة على اتصال بنا حتى ألقي القبض على المتهم الذي سافر إلى منطقة الوراق بالقاهرة للعمل على التوكتوك، ورغم خطورة الحالة لم يسأل أحد من مسئولي الصحة أو مركز المدينة أو مسئول واحد عن ابني إسماعيل، الذي كانت حالته تسوء يوما بعد يوم حتى جاءت واقعة الطفل زياد الذي تم اختطافه في المحلة».

وأضاف «تدخل محافظ الغربية وأمر بنقل ابني للعلاج بمستشفى جامعة طنطا، وتوفير أطراف صناعية له، ولكن بعد فوات الآوان حيث لفظ ابني أنفاسه الأخيرة وهم يجهزون للعملية بعد أن سرت الغرغرينا في جسده لإصابته بالتسمم، وكل ما نريده الآن هو القصاص لابني بإعدام القاتل».

واختتم السيد حديثه بقوله: «أرجو أن يفي محافظ الغربية بوعده بإعادتى إلى عملي أو توفير فرصة عمل لي أخرى، فقد قتل ابني بسبب مساعدتي على مواجهة أعباء الحياة فكان شهيد لقمة العيش».

وكان الآلاف من قرية العتوة بمركز قطور شيعوا جثمان الطفل إسماعيل السيد في حالة من الحزن، مطالبين بسرعة القصاص من المتهم، فيما استدعت النيابة المتهم من محبسه لتعديل الاتهام الموجه إليه، ليصير ضرب أفضى إلى موت.