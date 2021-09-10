 شاتورو الفرنسي يعلن تعيين السعودي أسامة هوساوي مساعدا للمدير الرياضي - بوابة الشروق
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شاتورو الفرنسي يعلن تعيين السعودي أسامة هوساوي مساعدا للمدير الرياضي

د ب أ
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 5:01 م | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 5:01 م

أعلن نادي شاتورو الفرنسي، تعيين  قائد المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي الدو انقولا .

وأكد النادي عبر بيان نشره بحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هوساوي انضم للعمل بشكل رسمي مع طاقم الفريق .

وقدم  هوساوي شكره وتقديره لرئيس النادي ميشيل دنيسو وللرئيس التنفيذي باتريك تروتينو على ثقتهم به وترحيبهم الحار بوجوده، مؤكدا طموحه بمساندة عودة النادي لمكانته الطبيعية .

ويلعب شاتورو  في دوري الدرجة الثانية بفرنسا وتعود ملكيته لمجموعة يونايتد وورلد" التي يترأسها الأمير السعودي عبد الله بن مساعد وتضم عدة" أندية في أوروبا وآسيا .

وسبق لهوساوي أن لعب لأندية الهلال والوحدة والاهلي في السعودية وخاض تجربة احترافية مع أندرلخت البلجيكي موسم 20212 / 2013،  وشارك  منتخب بلاده في 135 مباراة دولية ، وحصل مؤخرا على شهادة الماجستير بأعمال كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).


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