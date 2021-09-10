شاتورو الفرنسي يعلن تعيين السعودي أسامة هوساوي مساعدا للمدير الرياضي

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أعلن نادي شاتورو الفرنسي، تعيين قائد المنتخب السعودي السابق أسامة هوساوي مساعدًا للمدير الرياضي الدو انقولا .

وأكد النادي عبر بيان نشره بحسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أن هوساوي انضم للعمل بشكل رسمي مع طاقم الفريق .

وقدم هوساوي شكره وتقديره لرئيس النادي ميشيل دنيسو وللرئيس التنفيذي باتريك تروتينو على ثقتهم به وترحيبهم الحار بوجوده، مؤكدا طموحه بمساندة عودة النادي لمكانته الطبيعية .

ويلعب شاتورو في دوري الدرجة الثانية بفرنسا وتعود ملكيته لمجموعة يونايتد وورلد" التي يترأسها الأمير السعودي عبد الله بن مساعد وتضم عدة" أندية في أوروبا وآسيا .

وسبق لهوساوي أن لعب لأندية الهلال والوحدة والاهلي في السعودية وخاض تجربة احترافية مع أندرلخت البلجيكي موسم 20212 / 2013، وشارك منتخب بلاده في 135 مباراة دولية ، وحصل مؤخرا على شهادة الماجستير بأعمال كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).