تحل علينا هذه الأيام الذكرى العاشرة لوفاة أحد أهم رموز الإبداع الأدبى والصحفى، خيرى شلبى، المولود فى العام 1938، فى مركز قلين، بمحافظة كفر الشيخ، ورحل عن عالمنا فى 9 سبتمبر 2011، تاركا خلفه رصيدا هائلا من الأعمال الأدبية والدرامية والسينمائية التى حققت نجاحا هائلا، والتى جاءت بمثابة بصمات خاصة لحكاء الرواية العربية.

اختار خيرى شلبى الانحياز الواضح لعالم المهمشين ومن اعتبرهم «ملح الأرض»، دون أن ينظر إليهم بعلياء أو من برج عاجى، وإنما انخرط بين صفوفهم وعبر عنهم، فأنجز أعمالا شديدة الأهمية عن عالم القرية وتيمة الكتابة عن الريف المصرى.

ونجح خيرى شلبى فى إذابة الفوارق بين نصه الإبداعى وسياقه الواقعى الذى يعيش فيه؛ حيث اقتحم المناطق الخشنة والقاسية التى تؤرق الإنسان، وأجاد تحويل المعطيات الجامدة فى الواقع إلى كائنات حية تنبض بكل ما يشغلها ويعبر عن همومها وتطلعاتها، وذلك للدرجة التى أدت إلى ترجمة معظم رواياته إلى الروسية والصينية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والعبرية والإيطالية، وخصوصا رواياته: الأوباش، الوتد، فرعان من الصبار، بطن البقرة، وكالة عطية، صالح هيصة.

لا تخلو كتاباته من المزج الواضح بين الإبداع الروائى والصحفى والإذاعى، وتقديم مزيج مدهش ظهر فى أحد أهم محطات حياته، أثناء عمله كاتبا بمجلة الإذاعة والتليفزيون؛ حيث مال إلى التخصص فى النقد الإذاعى ولم يحد فيه أبدا عن الالتزام بالأسلوب العلمى فى التحليل والنقد بعيدا عما كان يوصف حينها بـ«الدردشة الصحفية».

خيرى شلبى الذى عمل كأستاذ زائر بمعهد الفنون المسرحية لتدريس تاريخ المسرح المصرى المعاصر، كان له الفضل فى ابتداع لونا من الكتابة الأدبية الصحفية، قدم فيه إسهاما كبيرا اشتهر به بين القراء، وهو فن البورتريه؛ حيث يتفنن فى استخدام الكلمات لرسم صورة دقيقة لوجه من الوجوه تترسم ملامحه الخارجية والداخلية، من خلال التكريس الفنى للنموذج المستهدف إبرازه، وحيث استطاع أن يقدم مائتين وخمسين شخصية من نجوم مصر فى جميع المجالات الأدبية والفنية والسياسية والعلمية والرياضية، على امتداد ثلاثة أجيال، من جيل طه حسين إلى جيل الخمسينيات إلى جيل الستينيات.

ويليق بخيرى شلبى أن يكون صاحب مسيرة طويلة وممتدة من الإبداع، وأحد أهم من امتازت إنجازاتهم بحالة تدفق ملحوظة؛ حيث قدم خيرى شلبى ما يقرب من السبعين عملا، فى الرواية والقصة القصيرة والدراسة الأدبية والمسرحية وأبرزها: الأوباش. وكالة عطية. ملحمة موال البيات والنوم. صالح هيصة. السنيورة. محاكمة طه حسين. الشمس من فوق المشنقة. المأساة الخالدة. عدل المسامير. رحلات الطرشـــجى الحلوجى. زهرة الخشخاش. وتد (تحـوّلت إلى مسلسل تلفزيونى). ثلاثية الأمالى. مغامرات الأمير فى بر مصر. نعناع الجناين».

يمكنك قراءة المنجز الفكرى والإبداعى لخيرى شلبى من خلال التقدير الذى أظهره الكثيرون له؛ حيث ذهب الشاعر والروائى واللبنانى عباس بيضون إلى وصف إبداع خيرى شلبى بقوله: إذا كان هناك ثورة فى النص الروائى العربى فهى ثورة خيرى شلبى، كما أن مؤسسة «إمباسادورز» الكندية قد رشحته للحصول على جائزة نوبل للآداب، كما توالت بحقه العديد من شهادات الإعجاب والتقدير التى تركزت على أنه كان صاحب عزف منفرد حول تقريب الحكى الشفاهى.

وضمن أهم ما يتعلق بإنجازات خيرى شلبى، كونه مكتشف كتيب محاكمة طه حسين عن كتاب «الشعر الجاهلى» بعدما عثر عليه فى إحدى مكتبات درب الجماميز المتخصصة فى الكتب القديمة، وقام بتحقيق هذه المحاكمة التى انتهت من الزاوية القانونية بحفظ الدعوى، وإعادة رصد وقائع القضية وردود أفعالها اجتماعيا وأكاديميا وسياسيا وأدبيا، ثم نتج عن ذلك أحد أهم مؤلفات شلبى وهو: كتاب «محاكمة طه حسين»، الذى طبع أكثر من مرة، وكانت أولى الطبعات عام 1969.

ولا يمكن إغفال أن شلبى قد تولى رئاسة تحرير مجلة الشعر التى كانت تابعة لوزارة الإعلام لعدة سنوات، وتولى حتى رحيله رئاسة تحرير سلسلة مكتبة الدراسات الشعبية الصادرة عن الهيئة العامة لقصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة، وقد نال عددا من الجوائز: الجائزة التشجيعية عام 1981، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، جائزة التميز من اتحاد الكتاب المصرى عام 2003.