جازبروم الروسية تعلن إكتمال مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا

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أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة اكتمال مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت مياه بحر البلطيق لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية عن الشركة.