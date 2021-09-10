 جازبروم الروسية تعلن إكتمال مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جازبروم الروسية تعلن إكتمال مشروع خط الغاز نورد ستريم 2 إلى ألمانيا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 9:58 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 سبتمبر 2021 - 9:58 ص

أعلنت شركة جازبروم الروسية العملاقة اكتمال مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي يمر تحت مياه بحر البلطيق لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية عن الشركة.

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