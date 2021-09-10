تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية بشكل خاص والإفريقية والعربية بشكل عام إلى مجمع صالات حسن مصطفى بمدينة أكتوبر في السابعة من مساء اليوم، الجمعة، حيث تقام مباراة السوبر الإفريقي لكرة اليد، والتي تجمع بين الغريمين التقليديين الأهلي والزمالك.

وتقام المباراة اليوم، بعد تأجيلها من يوم 18 أغسطس الماضي، نظرًا لمشاركة المنتخب الوطني لكرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020». والذي جاء بعد طلب الاتحاد المصري لكرة اليد من نظيره الإفريقي بسبب تأخر عودة بعثة المنتخب الأول من اليابان إلى العاصمة المصرية.

وقررت إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021، على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، باعتبار الاتحاد المصري هو منظم المباراة.

وسيقتصر الحضور في المباراة على عدد 40 فرد بحد أقصى لكل نادٍ يشمل أعضاء مجلس الإدارة، بحيث يقوم كل نادٍ بإخطار الاتحاد بكشف معتمد بأسماء المطلوب حضورهم للمباراة.

ويلتقي الزمالك بطل كأس إفريقيا للأندية البطلة مع الأهلي، رغم حصول الأهلي على المركز الثاني لكأس الكؤوس في الموسم الماضي، بعد اعتذار النجم الساحلي التونسي بطل كأس الكؤوس.

يذكر أن فريق يد الأهلي قد توج بلقب بطولة كأس الكؤوس الإفريقية في الموسم الحالي على حساب فريق وداد سمارة المغربي في البطولة التي استضافتها مدينة مكناس المغربية خلال الأيام الماضية.

وستكون تلك المرة الرابعة تواليا التي يتواجه فيها الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي، حيث الأهلي فاز بنسخة 2018 فيما حقق الزمالك الفوز في آخر نسختين، ويعد الزمالك ثاني أكثر فريق تتويجا باللقب برصيد 6 ألقاب بعد المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ 9 ألقاب.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم من أجل الفوز وفي سبيل ذلك عزز الفريق صفوفه بالمحترف الكوبي أنخيل هيرنانديز والذ انضم إلى تدريبات الفريق، استعدادًا للمشاركة في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

ومن جهته قال طارق محروس، المدير الفني للنادي الأهلي، إن تكريم الجهاز الفني ولاعبي فريق «رجال يد الأهلي» يمنحهم دوافع كبيرة قبل مواجهة الزمالك، ويؤكد ثقة مسئولي النادي بهم.

وشدد طارق محروس على أن فريق يد الأهلي قادر على الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، خاصة أن اللاعبين في قمة التركيز، ولديهم إصرار كبير على بذل كل ما يمكن من جهد للحصول على كل البطولات في الموسم الجاري.

وأجرى لاعبو الفريقين المسحة الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» استعدادا لمباراة اليوم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن طاقم الحكام الذي سيدير المباراة كأس السوبر، حيث يدير اللقاء طاقم تحكيم تونسي مكون من الثنائى سمير مخلوف وسمير كريشان.

جدير بالذكر أن بطل كأس السوبر الإفريقي سيشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.