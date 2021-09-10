محمد أبو السعد: الحلقات المقبلة من حكاية «بيت عز» ستكون مفاجأة

أثار المؤلف والفنان محمد أبو السعد ضجة كبيرة فور ظهوره في حكاية "بيت عز" الذي تخوض بطولته الفنانة سهر الصايغ ضمن حكايات مسلسل "إلا أنا"، وهي الحكاية التي قام بكتابتها بمشاركة المؤلف أمين جمال.

وأشاد الجمهور بدور "صابر البواب" الذي يجسده أبو السعد ضمن أحداث المسلسل، الذي وصفوه بالتلقائية والعفوية التي تضيف روح من البهجة والكوميديا إلى العمل.

وأعرب أبو السعد في عن سعادته الشديدة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها من الجمهور، مشيرًا إلى أن هذا الأمر زاده حماسة لتقديم أدوار مختلفة ومنوعة، لافتًا أن الحلقات المقبلة ستشهد مفاجآت من العيار الثقيل.

"بيت عز" أولى حكايات الموسم الثاني من مسلسل "إلا أنا "، ويشارك في بطولة الحكاية إلى جانب سهر الصايغ، كل من رشدي الشامي، وعصام السقا، وصفاء الطوخي، وسلوى محمد علي، وسامي مغاوري، وتامر نبيل، وهاجر الشرنوبي.

جدير بالذكر أن حكاية "بيت عز" من مسلسل "إلا أنا" ليس العمل الأول الذي شارك فيه المؤلف محمد أبو السعد كممثل، فسبق وشارك في مسلسل "خيانة عهد" بدور بعيد كل البعد عن الكوميديا، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بظهوره ضمن الأحداث رغم مشاركته في مشاهد قليلة، كما أنه شارك في مسلسل حسن الرداد "الزوجة 18" بشخصية ضابط بشكل كوميدي لايت، كما يستعد لعرض مسلسل "عودة الأب الضال" الذي يشارك في بطولته بدور "شيف".