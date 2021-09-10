مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية: غير الملقحين أكثر عرضة للوفاة بـ11 مرة بسبب كورونا

أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الأفراد غير الملقحين كانوا أكثر عرضة بـ11 مرة للوفاة جراء كوفيد-19 من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل.

وأضافت المنظمة في بيان يطرح نتائج الدراسة التي أجريت بهذا الشأن ونشرتها على موقعها الإلكتروني، أن الدراسة شملت أكثر من 600 ألف شخص في 13 ولاية، وأظهرت أن السكان غير المطعمين كانوا أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بأكثر من 10 مرات.

وأكد البيان أن الأرقام تؤكد أن لقاحات كوفيد-19 تحمي المتلقين من الوفيات والاستشفاء.

وأظهرت الدراسة أيضًا أن الأشخاص غير الملقحين كانوا أكثر عرضة للإصابة بـ كوفيد-19 بمقدار 4 مرات ونصف مقارنة بالذين تم تطعيمهم بالكامل.

تأتي الدراسات بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قانون جديد يتطلب من الشركات الخاصة التي تضم 100 موظف أو أكثر، أن تفرض تطعيمات أو اختبارات متكررة لفيروس كورونا.