العثور على جثة طفل غرق في مصرف مائي بالعياط

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لقي طفل في العقد الأول من عمره مصرعه غرقا، مساء الخميس، حيث عثر عليه داخل مصرف مائي عقب تغيبه لعدة ساعات.

وتلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغا بعثور الأهالي على جثة طفل غرق داخل مصرف مائي بقرية جرزا بدائرة مركز شرطة العياط جنوب المحافظة، لينتقل الرائد محمد إدريس رئيس مباحث مركز شرطة العياط، إلى محل الواقعة.

وبالفحص وسؤال أهلية الطفل "أنس. ر. م" في العقد الأول من عمره، أفادوا بتغيب الطفل لعدة ساعات وأثناء البحث عنه وجدوه غريقا بمصرف مائي.

لم تتهم أسرة الطفل أحدا بالتسبب في ذلك، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات التي لا تزال مستمرة.