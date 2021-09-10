السعودية: استقبال قرابة 4 ملايين زائر ومعتمر ومصلٍ خلال شهر

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أكد المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أن المملكة استقبلت قرابة الـ 4 ملايين زائر ومعتمر ومصلٍ منذ بدء موسم العمرة خلال شهر.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع "برنامج 120" المذاع عبر فضائية "الإخبارية" ،اليوم الجمعة، أن ذلك يأتي ضمن الخطة الإستراتيجية والآليات التنفيذية التي تطبقها وزارة الحج والعمرة وجميع العاملين في هذا القطاع. للوصول لأعلى المستهدفات وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية.



واكدت السلطات السعودية الأربعاء الماضي انها جاهزة لاستقبال 70 ألف معتمر يوميا من داخل المملكة وخارجها .



وأفاد نائب وزير الحج والعمرة، عبد الفتاح مشاط ان تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد سيكون شرطا أساسيا لأداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي.



وأضاف أن القادمين من خارج المملكة عليهم تلقي أحد اللقاحات المعتمدة فيها، لضمان دخولهم البلاد.