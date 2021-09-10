محافظ الشرقية: ننفذ 297 مشروعًا في قطاعات مختلفة بتكلفة 16 مليار جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العمل جار في 297 مشروعًا في قطاعات مختلفة بتكلفة 16 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات مبادرة حياة كريمة، ومشروع تطوير عواصم المحافظات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يُقدّمه الإعلامي محمد موسى عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن شهر سبتمبر الجاري يشهد افتتاح 12 مشروع صرف صحي بتكلفة مليار جنيه ومشروعي إسكان بتكلفة تصل إلى خمسة ملايين جنيه، وثمانية مشروعات كهرباء بتكلفة 350 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى إنشاء 32 مدرسة جديدة، إلى جانب إحلال لمدرسة وستة توسعات، بما يعني توفر 712 فصلًا دراسيًّا بـ390 مليون جنيه، موضحًا أنه تمّ أيضًا الانتهاء من مشروعات طرق بواقع 80 كيلو مترًا بتكلفة 330 مليون جنيه.

وتطرق غراب إلى مشروعات الشباب والرياضة، التي تشمل تطوير 14 مركز شباب وإنشاء ملاعب خماسية بتكلفة 20 مليون جنيه، إلى جانب مشروعات الطب البيطري التي تشمل إنشاء وحدتين جديدتين فضلًا عن تجديد ست وحدات قائمة وتطوير لثلاث وحدات بتكلفة عشرة ملايين جنيه.

ولفت المحافظ، إلى أن هناك حجمًا كبيرًا للغاية من الخدمات التي يجري العمل بها، والتي تعمل بالتوازي مع مشروعات مبادرة حياة كريمة.