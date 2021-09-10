برنامج الغذاء العالمي: 93% من الأسر الأفغانية لا تستهلك ما يكفيها من الغذاء

قالت نائبة المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، أنثيا ويب، إن 93% من الأسر الأفغانية لا تستهلك ما يكفيها من الغذاء، استنادًا إلى استطلاعات رأي عشوائية أجريت عبر الهاتف في الفترة من 21 أغسطس إلى 5 سبتمبر الجاري في جميع مقاطعات البلاد الـ34، مشيرة إلى أن المنظمة الدولية "تتسول وتقترض" لضمان عدم نفاذ مخزون المواد الغذائية في أكتوبر المقبل.

وأشارت مسؤولة البرنامج الأممي -في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الجمعة مع صحفيي الأمم المتحدة في جنيف- إلى أن ثلاث من كل أربع عائلات تعمل بالفعل على تقليل أحجام الحصص أو اقتراض الطعام، كما أنهم يشترون طعامًا أرخص ويتخلون عن المزيد من الأطعمة المغذية مثل اللحوم ومنتجات الألبان والخضروات، كما يتخلى الآباء عن وجبات الطعام تمامًا للسماح للأطفال بتناولها.

ولفتت أنثيا ويب إلى أن أعداد الأسر التي تلجأ إلى استراتيجيات التكيف المتطرفة قد تضاعفت، وبما يشير إلى أن العديد من العائلات تتأرجح على حافة الفقر المطلق.