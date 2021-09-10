هيئة التعاون الدولي اليابانية تنعي رجل الأعمال محمود العربي

نعت هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر، رجل الأعمال محمود العربي مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي ورجل الصناعة الوطنية، والذي تعاونت الهيئة معه، مشيرة إلى أنه كان مثالا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل.

وأعربت "الجايكا" في بيان اليوم الجمعة، عن تقديرها لما قدمه من عمل دؤوب ومتفان على مدى سنوات عديدة، ما أسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية، وحصوله على أرفع وسام ياباني (وسام الشمس المشرقة) من جلالة الإمبراطور الياباني أكيهيتو عام 2009.

وثمنت دعمه إدخال النموذج الياباني في التعليم الفني إلى المدارس الثانوية الفنية المصرية، وحرصه على إنشاء مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة قويسنا بالمنوفية بالتعاون مع "جايكا"، والتي تقدم التدريب العملي لطلاب التعليم الفني بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية لتلبي احتياجات سوق العمل، ما يسهم في إحداث النهضة الاقتصادية المرتقبة في مصر.

وأضافت أن مجموعة العربي تعد من المؤسسين للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وتقدم العديد من الإسهامات في مجال التعاون البحثي وتتعاون في تأسيس أول مكتبة بالجامعة المصرية اليابانية.