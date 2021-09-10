الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى تشكيل حكومة مصغرة

دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الجمعة، إلى تشكيل حكومة مصغرة ومنسجمة في أقرب الآجال تتكون من كفاءات وطنية غير معنية بالانتخابات القادمة تحدد لها مهمة واضحة مع وجوب منحها الثقة لمدة محدودة.

واقترح الاتحاد، في وثيقة أصدرها، اليوم، تحت عنوان "مقترحات لبلورة إطار عملي لإدارة الفترة المستقبلية"، على المستوى السياسي، وفي أقرب الآجال، تحديد سقف زمني لإنهاء المرحلة الاستثنائية وتعليل الإجراءات الاستثنائية والحسم النهائي في مصير مجلس نواب الشعب المجمد منذ 25 يوليو الماضي.

وحثّ في ذات السياق، على وضع هيئة استشارية وطنية من مهامها تحديد إطار قانوني ومجتمعي تشاركي ودامج للإصلاح السياسي يشمل أساسا النظامين السياسي والانتخابي، بالإضافة إلى الدستور وإحالة التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول نتائج مراقبة الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 على السلطة القضائية المختصة ووضع آليات عملية للتسريع والبت في تداعياتها.