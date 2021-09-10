الهند تسجل حوالي 35 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 وفاة

سجلت وزارة الصحة الهندية 34 ألفا و973 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 33 مليونا و174 ألفا و954 شخصا.

وذكرت الوزارة، وفق ما أوردته صحيفة "إنديا توداي" الهندية، اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 260 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 442 ألفا و9 أشخاص.

وأفادت بأن 37 ألفا و681 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 32 مليونا و342 ألفا و299 شخصا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند إلى 390 ألفا و646 حالة.