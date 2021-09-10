يوروباروميتر: التفاؤل بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي في أعلى مستوياته منذ عام 2009

كشفت دراسة حديثة أجراها مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائي، التابع للمفوضية الأوروبية، أن مواقف الشعوب الأوروبية تجاه مستقبل القارة الأوروبية تظل إيجابية ومستقرة على نطاق واسع، كما أن التفاؤل حيال المستقبل بلغ أعلى مستوياته منذ عام 2009.

وأظهرت الدراسة، التي نشرتها المفوضية اليوم الجمعة، على موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الثقة في الاتحاد الأوروبي لا تزال في أعلى مستوياتها منذ عام 2008، ولا يزال دعم اليورو مستقرًا عند أعلى مستوياته منذ عام 2004، وأشارت أيضا إلى تحسن كبير في تصور حالة الاقتصادات الوطنية.

ومع ذلك، اعتبر المواطنون الأوروبيون، الذين شملتهم الدراسة، أن الوضع الاقتصادي للاتحاد الأوروبي يمثل مصدر قلقهم الأكبر على مستوى الاتحاد، يليه قضايا البيئة وتغير المناخ ثم الهجرة، ولا تزال الصحة هي القضية الرئيسية على المستوى الوطني، متقدّمة قليلاً على الوضع الاقتصادي للبلاد.

وتابعت، أخيرًا أن "غالبية الأوروبيين راضون عن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والحكومات الوطنية ضد جائحة فيروس كورونا المستجد، واعتقدوا أن خطة التعافي للقارة ستكون فعالة في الاستجابة للآثار الاقتصادية للوباء، لا سيما خلال الفترة القادمة".