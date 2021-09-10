نفى المنتج جمال العدل، كرهه للنادي الأهلي؛ بسبب الجلطة التي تعرضت لها والدته الأهلاوية، معلقًا: «أنا لا أكره الأهلي لكني أحب الزمالك للغاية، وأكره عدم العدالة بشكل عام في الحياة».

وقال خلال لقاء لبرنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إن والدته كانت تشجع الأهلي؛ لأن ابنها الكبير كان يشجعه ويحبه، لافتًا إلى أنها تحولت إلى مشجعة «أهلاوية» بعد تثقيف نفسها رياضيًا.

وأضاف أن والدته وافتها المنية عندما كان يبلغ من العمر نحو 17 عامًا، موضحًا أن والده اعتاد أن يصطحب والدته إلى الإستاد من أجل مشاهدة مباريات كرة القدم للنادي الأهلي، ويصطحب أبنائه لمشاهدة مباريات الزمالك.

ونوه إلى أن والدته أصيبت بجلطة بعد عودتها من إحدى المباريات، متابعًا: «فوجئنا في السابعة مساء أن أمي تتحدث بصعوبة والأطباء جاءوا إلى المنزل وعلقوا المحاليل لكنها توفيت في صباح اليوم التالي».