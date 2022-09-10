رئيس وزراء الجزائر في موريتانيا لدعوة الغزواني لحضور القمة العربية

يجري رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمان يومي الأحد والاثنين، زيارة رسمية إلى موريتانيا تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات ودفعه إلى أفاق أرحب.

وكشفت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني سيستقبل بن عبد الرحمان، الذي سيسلمه دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لحضور القمة العربية المرتقبة في الجزائر يومي1 و2 تشرين نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر أن بن عبد الرحمان، سيرأس بالاشتراك مع نظيره الموريتاني، محمد ولد بلال مسعود، أعمال اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية بهدف دعم التعاون الثنائي بين البلدين.

ويصف كبار المسؤولين في البلدين العلاقات الجزائرية الموريتانية التي تعرف نشاطا غير مسبوق بأنها " استراتيجية وممتازة"، وأنها تشهد توافقا في المواقف والرؤى تتبناها إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني والعسكري، ودعم التقارب بين الشعبين.