الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية 2022- 2023

حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية لفئات معينة من الطلاب، وسنشير فى السطور التالية إلى التفاصيل.

اقترب مواعد بداية الدراسي للعام الجديد 2022- 2023، والتي من المقرر أن تنطلق في الأول من أكتوبر المقبل، لذا يتساءل عدد من الطلاب عن الأوراق التي يشترط تقديمها للمدرسة لعدم دفع المصروفات الدراسية.

وكانت وزارة التربية والتعليم، قد حددت قائمة الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية، وهي كالتالي:-

قائمة الطلاب المعفيين من المصروفات الدراسية

1- أبناء شهداء ثورة 25 يناير.

2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.

3- أبناء الأسر المستفيدة من المساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي.

4- الأطفال الأيتام من الأب.

5- الأطفال أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة.

6- أبناء الآباء المكفوفين.

7- أبناء الآباء من ذوي الاحتياجات الخاصة.

8- أبناء الآباء المفرج عنهم من السجون حديثًا.

9- أبناء الآباء غير القادرين دون دخل ثابت بعد إجراء بحث اجتماعي.

10- أبناء الآباء من مصابي ثورة 25 يناير.

11- طلاب مدارس حلايب وشلاتين.

12- طلاب مدارس أبورمادة بالبحر الأحمر.

13- طلاب مدارس شمال سيناء.

14- طلاب مدارس التربية الخاصة.

15- طلاب مدارس الفصل الواحد.

16- طلاب مدارس التعليم المجتمعي.

17- طلاب المدارس الصديقة للفتيات.

18- طلاب المدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة.

19- المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

20- أبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم، تخفيض 50٪.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات الدراسية

ويستلزم على أولياء الأمور تقديم الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصاريف الدراسية لجميع لمراحل المختلفة والتي جاءت كالآتي:

- تتضمن الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات المدرسية من الطلاب اليتامى، صورة ضوئية من شهادة وفاة الأب، وصورة ضوئية من الرقم القومي للأم، وصورة ضوئية من بطاقة الوصاية على الطالب.

الأوراق المطلوبة للإعفاء من المصروفات

وبالنسبة للطلاب أبناء الأم المعيلة والمهجورة والمطلقة، فالأوراق المطلوب تقديها هي صورة ضوئية من قسيمة طلاق الأم، وصورة ضوئية من الرقم القومي للأم المعيلة.

بينما يطلب من أبناء مستفيدي معاش التضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، أصل خطاب من الشئون الاجتماعية ممهور بختم الشعار، وصورة ضوئية من بطاقة الأب أو المستفيد بالمعاش أو قبض التضامن، وصورة ضوئية من سركى القبض أو فيزا كارت القبض.

ويجب على الطلاب المشار إليهم فى القائمة المذكورة، استخراج إفادة من المدرسة تفيد بأن الطالب أو الطالبة مسجل في المدرسة مختومة بختم المدرسة وموقعة من المدير، ومن ثم التوجه إلى مكتب الشئون الاجتماعية أو التضامن الاجتماعي وإحضار استمارة بحث اجتماعي من المكتب أو أي مكتبة خاصة، وملء بيانات الطالب والأسرة الخاصة به وختمها من مكتب التضامن الاجتماعي أو الشئون الاجتماعية لعمل بحث اجتماعي، وتسليم الجواب إلى إدارة المدرسة التابع لها الطالب ليتم إعفاءه نهائيًا من مصاريف الدراسة.