آمنة نصير: الزوجة ليست مجبرة على المساهمة براتبها في مصروفات المنزل

قالت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنه لابد من وجود «قائد» في الأسرة سواء الزوج أو الزوجة من أجل الحفاظ على قوام المنزل والمساعدة في توفير كافة الاحتياجات المطلوبة، ولكن دون التقليل من الطرف الآخر في الحياة الاجتماعية.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي زرق عبر قناة "صدى البلد"، أن هناك حالات تصبح فيها الزوجة بمثابة القائد في البيت، وتتمثل تلك الحالات عند مرض الزوج أو وفاته، أو يكون الزوج غير مهتم بإدارة شئون المنزل، وهنا يحق للزوجة أن تدبر شئون الحياة بهدف الحفاظ على الأسرة من التفكك.

وتابعت: "يجب على الزوجة المساهمة في مصاريف المنزل في حالة الحاجة إلى مرتبها، مع العلم أن الزوجة في تلك الحالة تدفع المرتب طواعية وليست مجبرة على ذلك".

وأكملت: "يجب مراعاة ظروف الزوج وتوفير مستلزمات المنزل دون إدخار المال لنفسها وأسرتها في حاجة لتلك الأموال".