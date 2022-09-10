جامعة الإسكندرية توضح حقيقية صفع عميد كلية التجارة لطالبتين

أصدرت كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، بيانا رسميا حول ما أثير عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتعرض طالبتين من الكلية للصفع من عميد الكلية، على خلفية تجاوزات من قبل الطالبتين في حق الكلية.

وأضافت الكلية، في بيانها، أن ما أثير من تعرض طالبتين للصفع عارٍ تمامًا عن الصحة، وأن الطالبتين تجاوزتا في حق الكلية بمكتب العميد في حضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوز.

وأوضح الدكتور السيد الصيفي عميد كلية التجارة في جامعة الإسكندرية، أن ما يحدث من تجاوز في حق أعضاء هيئات التدريس أمر غير مقبول وتجاوز للتقاليد الجامعية.

وأكد استدعاء الطالبتين بعد كتابة إحداهما هاشتاج على تويتر بعنوان: "اغيثوا طلاب كلية التجارة المفصولين"، في وجود كل من الدكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة الأسبق، وعدد من الأساتذة وموظفي العلاقات العامة بالكلية، وتحدثت الطالبة "ع" بأسلوب غير لائق وكانت تضع يدها على مكتبه بطريقة غير لائقة، فقام مستخدما قلم جاف كان بيده بإبعاد يد الطالبة عن المكتب، وصرخت فجأة قائلة: "أنت بتضربني بالقلم"، في وجود الحضور شهود الواقعة وكل هذا ادعاء كاذب.

ووجه العميد، باستدعاء أولياء أمور الطالبتين اليوم السبت، للشئون القانونية؛ لإجراء التحقيقات اللازمة.