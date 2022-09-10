كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022، محل اهتمام الآلاف من الطلاب فى الوقت الحالي، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء التسجيل عبر موقع التنسيق الإلكتروني، لترتفع المعدلات البحثية عن خطوات الحصول عليها خلال الساعات الأخيرة الماضية.

كانت المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمية من المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية، بالإضافة إلى الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني، قد بدأت يوم السبت الموافق 3 سبتمبر، وتم مدها ليوم الجمعة الموافق 9 من الشهر ذاته.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022

ويترقب الطلاب ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة 2022 خلال الساعات القليلة المقبلة، ليتعرفوا على الكلية التي تم ترشيحهم لها، وبعدها يتم البدء في إجراءات تقديم الملفات في الكليات التي تم قبولهم بها سواء بالجامعات الحكومية أو المعاهد المختلفة.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني برقم الجلوس، أو الضغط هنــــــا.



خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة

يسعى الكثير من الطلاب إلى معرفة خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، وهو ما سنشير إليه فى السطور التالية:-

أولًا: ادخل رقم الجلوس الخاص بك في الخانة المحددة لذلك بعد دخولك على موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيًا: قم بتدوين الرقم السري الخاص بك في الأيقونة المحددة له.

ثالثًا: سوف تظهر أمامك الكلية التي تم ترشيحك لها من قبل مكتب التنسيق الإلكترونيًا وفقًا للمجموع الخاص بك.

رابعًا: عليك طباعة ورقة الترشيح والاحتفاظ بها لحين التقدم بالملف إلى الكلية.

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الجدير بالذكر، أن الحد الأدنى للمرحلة الثالثة لطلاب علمي وأدبي وصل إلى 205 درجة أي 50%، والتي ضمنت عدد كبير من الطلاب المتقدمين للمرحلة الجامعية