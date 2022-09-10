مقتل اثنين من عناصر داعش الخطرين بضربة جوية عراقية شمال بغداد

كشف بيان عسكري عراقي، وزع اليوم السبت، أن اثنين من عناصر داعش الخطرين قتلا بضربة جوية عراقية في سلسلة جبال حمرين ضمن محافظة صلاح الدين.

وأوضح بيان خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تحققت من مقتل اثنين من عناصر داعش الخطرين، وهما "محمد رشيد جاسم" القيادي في داعش المكنى أبو حذيفة، و"أبو فاطمة" عسكري ولاية صلاح الدين في قصف لسلاح الجو العراقي في العشرين من الشهر الماضي.

وذكر البيان أن القصف استهدف أحد أوكار داعش في سلسلة جبال حمرين في محافظة صلاح الدين والمتواجد بداخلها قيادات مهمة من تلك العصابات الإجرامية المتورطة بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين خلال الفترات الماضية.