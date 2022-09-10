 طالبات أفغانستان يتظاهرن ضد منع طالبان تعليمهن - بوابة الشروق
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طالبات أفغانستان يتظاهرن ضد منع طالبان تعليمهن

إسلام أباد - د ب أ
نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 1:23 م | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 1:23 م

ذكرت وسائل الإعلام الأفغانية، أن مجموعة من الفتيات خرجن إلى شوارع جارديز، عاصمة إقليم باكتيا، اليوم السبت، للمطالبة بحقهن في التعليم.

وأظهرت لقطات مصورة من قناة طلوع نيوز الإخبارية عشرات الفتيات في زي المدارس، وبعضهن ترتدين النقاب، وهن يسرن في أحد شوارع مدينة جارديز.

وباكتيا إقليم تقطنه أغلبية من عرقية البشتون التي تهيمن عليها تقاليد قبلية محافظة. كما أنه معقل نائب القائد الأعلى لطالبان، وزير الداخلية سراج الدين حقاني.

وتردد الأسبوع الماضي أن المسؤولين المحليين فتحوا خمس مدارس ثانوية للطالبات، بناء على طلب من شيوخ القبائل.

ومنذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس من العام العام الماضي، جرى منع الفتيات من تلقي التعليم بعد الصف السادس.

وقال المتحدث باسم طالبان زبيح الله مجاهد إنه سوف يتم التحقيق في المسألة، مضيفا أنه لا يحق سوى لوزارة التعليم في حكومة طالبان أن تتخذ قرارات في هذه القضايا.

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