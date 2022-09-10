 آمنة نصير: طالما قبلت الفتاة الزواج عليها فيجب عليها تحمل مسؤولية البيت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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آمنة نصير: طالما قبلت الفتاة الزواج عليها فيجب عليها تحمل مسؤولية البيت

النائبة آمنة نصير
النائبة آمنة نصير

نشر في: السبت 10 سبتمبر 2022 - 3:33 ص | آخر تحديث: السبت 10 سبتمبر 2022 - 3:33 ص

قدمت الدكتورة آمنة نصير أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، نصيحة إلى الفتيات اللاتي تعتبرهن مثل بناتها من أجل تأسيس حياة زوجية سعيدة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، أنه طالما قبلت الفتاة الزواج عليها فيجب عليها تحمل مسؤولية البيت، والاهتمام بترتيبه وجعله في أجمل صورة.

وأضافت أنه على الفتاة ألا تكون فوضاوية في بيتها وألا تتهاون في حق زوجها.

وأشارت إلى أنها توصي بناتها دائما بذلك، وتؤكد عليهن ضرورة احترام الزوجة لزوجها وإعطائه حقه بسخاء كبير.

وأردفت آمنة نصير، أنه لا ندية بين الزوج والزوجة، إنما هناك نوع من التشاور والمودة بعيدا عن الاستبداد.

اختتمت أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، بالإشارة إلى أن الطلاق كان عارا في الماضي وكانت الأسرة تخجل من التشجيع عليه، موضحة أن الخلع جاء علاجا لمرض خطير وساهم في خلق نوع من التوازن.

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