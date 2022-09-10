العراق: مقتل 4 إرهابيين في قصف جوي على ضفاف بحيرة حمرين

أفادت خلية الأعلام الأمني في العراق اليوم السبت بمقتل أربعة إرهابيين في قصف جوي على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى /57كم شمال شرقي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم،: "زودت وكالة الاستخبارات بالتنسيق والتعاون مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، طيران القوة الجوية بمعلومات غاية الأهمية عن وكر للإرهابيين على ضفاف بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".

وأشارت إلى أن "طائرات "إف 16" شرعت بتنفيذ ضربتين جويتين أسفرت وبحسب المعلومات الأولية عن قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، مشيرة إلى أن قوة مشتركة من وكالة الاستخبارات والفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات ديالى باشرت بتفتيش المكان المستهدف، وتمكنت من قتل إرهابي رابع بعد الاشتباك معه".

ولفتت إلى تدمير ثلاث دراجات نارية وعدد من العبوات الناسفة وبراميل تحتوي على مواد متفجرة، فضلا عن وكرين للإرهابيين.