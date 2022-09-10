خروج لاعبي قادش وبرشلونة من الملعب بسبب إصابة أحد المشجعيين

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خرج لاعبو قادش وبرشلونة من أرض ملعب المباراة المقامة بينهما في الجولة الخامسة للدوري الإسباني بسبب إصابة أحد المشجعين في المدرجات.

وأضطر حكم المباراة لإيقاف اللقاء بشكل رسمي بسبب إصابة أحد المشجعين بأزمة صحية في المدرجات مما جعل جيريمياس ليدزما حارس مرمى قادش يسرع ليأتي بجهاز صدمات القلب وإعطائه إلى الجهاز الطبي في محاولة منه للحاق بالشخص المصاب.

ويلعب برشلونة ضد قادش في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، في المباراة التي تقام بملعب رامون كارنزا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم برشلونة 2-صفر، لتتوقف المباراة في الدقيقة 82 بسبب إبلاغ الحكم بإصابة أحد المشجعين في المدرجات.

وبعد أن وصلت المباراة إلى الدقيقة 102، قرر الحكم إيقاف التوقيت ثم غادر لاعبو الفريقين أرض الملعب إلى غرفة الملابس.

وذكرت قناة بي إن سبورتس، أن حكم المباراة قرر إعادة لاعبي قادش وبرشلونة إلى غرف الملابس من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن اللقاء.